Francesca Barra ancora presa di mira dagli hater: «Se fosse stata davvero incinta...». Lei: vi trascinerò tutti in tribunale

Francesca Barra di nuovo presa di mira da parte degli hater. La compagna di Claudio Santamaria ha condiviso tra le Instagram stories un commento di pessimo gusto che ha ricevuto da parte di un odiatore. L'utente ha accusato la giornalista di aver inscenato l'aborto spontaneo di quattro anni fa, dando così ragione alle accuse mosse da Roberta Bruzzone nei giorni scorsi: «Se fosse stata davvero incinta poteva in qualche modo provarlo», ha scritto l'hater sotto un post della giornalista.

Solo pochi giorni fa, infatti, Francesca Barra veniva accusata di aver inscenato il dramma dell'aborto subìto prima che nascesse la loro bambina. Ad alzare il polverone è stata Roberta Bruzzone che, secondo quanto riferito dall'attore su Instagram, avrebbe sostenuto che lui e la moglie, Francesca Barra, avrebbero inventato l'aborto spontaneo di quattro anni fa mettendo quindi in dubbio la perdita del loro figlio.

«E chi può provare che quello che dice sulla Barra non sia vero? Se fosse vero vuol dire che questa ha preso in giro i telespettatori pur di stare in televisione. Se fosse stata davvero incinta poteva in qualche modo provarlo. Secondo me se una criminologa di successo come la Bruzzone ha fatto questa esternazione probabilmente è perché sa qualcosa», questo il commento dell'odiatore a cui la Barra ha risposto prontamente condividendo la risposta sulle stories.

«Fosse l’ultima cosa che faccio, tutti questi fake. Uno ad uno. Li trascinerò in tribunale», ha esordito lapidaria la giornalista. «“Se era veramente incinta lo deve provare”. Quindi io, mio marito, il medico, l’ospedale, avremmo mentito non solo al pubblico ma ai miei bambini a casa, che piangevano con me e per me. Sai che c'è? Spargere questo male colpendolo me e mio marito è terribile. Persecutorio», ha aggiunto la moglie di Claudio Santamaria.

E ancora: «Chi continua a definirla opinione il fatto che io e Claudio abbiamo mentito su un aborto sa cosa significhi perdere un bambino? Ne ho sentite tante in questi anni, letto screenshot con ricostruzioni terribili. Ho letto schifezze in cui si tiravano in mezzo i miei figli, sono stata perseguitata abbastanza, ma questa diffamazione mi fa vomitare. Perdere un bambino è un’esperienza che non si augura nemmeno al peggior nemico», ha concluso la giornalista sulle Instagram stories.