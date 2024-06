Francesca Chillemi in crisi con Stefano Rosso? L'indiscrezione al compleanno del "suocero"

In attesa dell'ultima puntata di Viola come il mare, Francesca Chillemi torna di nuovo al centro del gossip dopo una rivelazione fatta dal settimanale Chi, nel format "pillole di Gossip". L'ex Miss Italia, nonostante le voci di un presunto flirt con Can Yaman, sempre smentite dai diretti interessati (anche se l'attore turco non manca di fare complimenti e occhi dolci all'attrice), è fidanzata da anni con Stefano Rosso, dal quale ha avuto una figlia, Rania, nel 2016.

Tra i due la rottura, tuttavia, sembrerebbe inevitabile.

Ad alimentare queste voci è l'indiscrezione che risale al compleanno del suocero della Chillemi.

L'indiscrezione

Secondo quanto riporta Chi, «la frattura sentimentale tra Francesca Chillemi e il compagno Stefano Rosso sia profonda, anche se i due stanno facendo di tutto per riprovarci», ma sembrerebbe non bastare. Il settimanale ha rivelato che l'attrice non avrebbe preso parte alla festa di compleanno del suocero Renzo Rosso, founder del brand di moda, Diesel.

Che cosa sarà successo tra l'ex Miss Italia e il suocero Renzo tanto da non presenziare alla sua festa di compleanno?

Chi è Stefano Rosso?

Stefano Rosso è il compagno di Francesca Chillemi da oltre 10 anni. Dopo un periodo di crisi risalente a qualche anno fa, sembrava che i due avessero ritrovato la serenità e l'amore, ma a quanto pare era solo questione di tempo prima che i due scoppiassero nuovamente.

Stefano Rosso è il figlio dsi Renzo Rosso e dal 2005 ha iniziato a lavorare con il padre nell'azienda di famiglia, prima di espandersi e seguire le sue vocazioni. Stefano è presidente, nonché fondatore della OTB, il gruppo controlla Diesel e marchi come Maison Margiela, Viktor & Rolf, Marni. Ricopre, inoltre, il ruolo di presidente della squadra di calcio del Vicenza.