Chiara Ferragni, la sorella Francesca aggredita sui social: «Cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il parto?»

Francesca Ferragni è finita nel mirino degli haters a causa dell'ultima foto postata sul suo profilo Instagram. La sorella di Chiara Ferragni si è fatta immortalare mentre si gode un bagno rilassante alle terme, mostrando un fisico mozzafiato a pochi mesi dalla nascita del suo primo figlio, Edoardo. Francesca appare in grande forma, con un addome piatto e scolpitissimo, ma questo non è andato giù ad alcune persone.

La sorella dell'influencer è stata accusata di ostentare la sua forma perfetta, ai danni di molte neo mamme che non hanno la possibilità o il modo di potersi rimettere in forma in tempi così brevi. «Cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il parto? E quindi?», commenta un utente e c'è chi rincara la dose: «Non capisco questa smania delle sorelle Ferragni di farsi fotografare sempre seminude». C'è, poi, chi ironizza su una forma fisica recuperata troppo in fretta a differenza delle persone normali: «I soldi non fanno la felicità».

Sotto la foto sono piovuti commenti cattivi e fuori luogo a cui Francesca non ha nemmeno risposto. La meno social delle tre sorelle è comunque ben consapevole delle dinamiche di Instagram, che non importa cosa si faccia e come lo si faccia, ma ci sarà sempre qualcuno a cui non andrà bene e si sentirà in diritto di criticare.