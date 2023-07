Francesca Pascale, primo anniversario di matrimonio con Paola Turci: «Ti ho sposata nel primo istante che ti ho incontrata»

Primo anniversario di matrimonio per Francesca Pascale e Paola Turci. Un anno fa la coppia celebrava l'unione civile nella splendida cornice di Montalcino, in provincia di Siena. Oggi, a 365 giorni di distanza, Francesca Pascale celebra su Instagram il primo anniversario con un post in cui scrive: «Nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante che ti ho incontrata». E conclude: «Buon anniversario donna meravigliosa, ti amo».

Pascale e Turci, primo anniversario di matrimonio

A corredo del post alcune foto della coppia in questo anno insieme.

Ma il primo scatto mostra semlicemente un palco, quello del concerto di Paola Turci a Torno durante il quale le due si sono conosciute. È stata proprio la cantante a raccontare quella serata in una recente intervista a "E poi c'è Cattelan": «Ero un po’ agitata, l’ho vista mentre entravo in scena, alla prima canzone», ha detto. «Io la vedo e… salta la luce letteralmente! Così ho fatto un concertino senza audio, ma dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità. Francesca è rimasta colpita di questa cosa che ho cantato senza luce».

La frase condivisa oggi dalla Pascale - «nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante che ti ho incontrata» - insieme alla foto del palco, dunque, fanno riferimento proprio a quell'evento. Quel concerto che ha cambiato le loro vite.

Anche Paola Turci ha usato i social per celebrare questo anniversario, pubblicando una foto della coppia durante il ricevimento al castello di Valona, con il commento: «Sì ancora e per sempre».