Francesco Chiofalo, l'intervento agli occhi per farli diventare azzurri: «Così sembrerò meno cattivo»

Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, si è recentemente sottoposto a una delicatissima operazione agli occhi per cambiare colore: l'intervento di cheratopigmentazione, che comporta anche altissimi rischi.

Francesco Chiofalo ha spiegato nelle sue storie Instagram il motivo per cui ha deciso di trasformare i suoi occhi marroni in azzurri: «I motivi sono molti, uno dei tanti è questo... Ho sempre pensato che purtroppo il mio aspetto esteriore non mi rappresenta per come sono fatto veramente. Io sono una persona buona di cuore, non ho mai fatto male nemmeno a una mosca, ma mi rendo conto che dal mio aspetto si percepisce tutt'altro. Sembro cattivo, aggressivo, uno di cui non fidarsi, insomma tutto il contrario di quello che sono realmente e gli occhi scuri accentuavano ancora di più questo mio aspetto poco rassicurante. Ho pensato che gli occhi chiari potessero addolcire fortemente il mio sguardo aggressivo... rendendo il mio aspetto generale meno da cattivo».

L'augurio di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo ha concluso dicendo: «Spero che questo nuovo sguardo possa dare il via a una fase nuova della mia vita e ai rapporti umani con le persone...

me lo auguro davvero con tutto il cuore».