Francesco Renga, la festa di compleanno (a sorpresa) da parte dei figli Iolanda e Leonardo. Poi arriva il messaggio di Ambra Angiolini

Francesco Renga spegne 56 candeline circondato dall'amore dei figli Jolanda (chiamata Danda) e Leonardo. Ieri sera, 11 giugno, poco prima dello scoccare della mezzanotte, i figli del cantante hanno portato il loro papà in salotto dove avevano alletsito una sorpresa solo per lui: una piccola torta con le candeline sopra e tanti palloncini. Una sorpresa che ha lasciato senza parole il cantante, commosso dall'affetto dei suoi figli, avuti durante la sua relazione con Ambra Angiolini.

Nel video pubblicato sui social sembra esserci anche la voce di Ambra, pure se la cantante di "T'Appartengo" si trovava in realtà ieri sera a San Siro per cantare a squarciagola al concerto di Vasco.

La dedica a Francesco Renga

Francesco Renga ha condiviso sui social il video della sorpresa dei suoi figli, con la dedica: «Sorpresa dei miei “bambini” stanotte… e sono 56! Più o meno… quello che ricordo è sempre davanti a me o nel mio cuore! Grazie a tutti per l’amore».

Tanti i messaggi e i commenti di amici e colleghi che gli augurano un buon compleanno. Tra questi spunta anche quello di Ambra: «Bravo Papà!».

La dichiarazione d'amore platonico tra Renga a Ambra

Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono separati nel 2017, ma tra i due non è mai mancato il rispetto e l'affetto, tanto che i fan hanno sempre sperato in cuor loro in un ritorno di fiamma.

L'attrice aveva rivelato di non aver mai amato nessuno come Renga: «Non credo di aver provato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo, e in nome di quell'amore io continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli. Tutto qua. Poi siamo contenti che tanta gente ci dice 'perché non tornate insieme', perché è un po' l'effetto della commedia d'amore che ci piace guardare. Invochiamo spesso la pace e facciamo tanto bene a pensare di volere un mondo che non si distrugge da solo, però anche nelle famiglie può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo - ha concluso - È chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande che noi condividiamo felicemente».