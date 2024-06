Francesco Totti e Ilary Blasi nuova strategia per il divorzio: eliminate sui social le foto di Noemi Bocchi e Bastian Muller. Nozze sempre più vicine

Nessuna crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller o tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: è tutta "colpa" gli avvocati delle due parti che hanno consigliato loro di far sparire dai propri profili social le foto con i rispettivi nuovi compagni. Dietro l'improvvisa cancellazione delle foto di coppia c'è dunque una precisa strategia legale che sarà utile per la causa di divorzio.

Come riporta dilei.it, i legali di entrambe le parti avrebbero consigliato ai loro assistiti di godersi la vita privata lontano da occhi indiscreti.

Chi ha iniziato e a che punto è la separazione Totti-Blasi?

La strategia di Francesco Totti

Il primo ad aver eliminato tutte le foto con Noemi Bocchi è stato Francesco Totti. Un gesto improvviso che ha spiazzato tutti e in un lampo si è passati dal parlare del pancino sospetto alla crisi tra i due. Niente di più falso. Questa improvvisa voglia di riservatezza arriva però dai rispettivi legali che hanno suggerito agli ex coniugi di «ridurre la sovraesposizione dei rispettivi rapporti».

Ilary Blasi punta al matrimonio

Dopo il Capitano anche Ilary Blasi ha fatto sparire dai profili tutte le foto, anche le ultimissime che la vedevano a Tokyo con Bastian Muller. Anche qui la prima reazione è stata: «Sono in crisi», anche in questo casto nient di più lontano dalla realtà. Anzi. È Ilary Blasi che sembra avere più fretta di voler chiudere i conti con il passato.

L'ex conduttrice dell'isola dei Famosi, nell'ultima udienza, quella del 31 maggio, ha avanzato la richiesta di sentenza parziale di separazione, con l'obiettivo di chiudere la pratica entro l'autunno. La sentenza, infatti, permetterebbe di arrivare subito al divorzio. Un modo molto drastico per accelerare i tempi e mettere il punto definitivo a una storia che è ormai finita quasi da due anni e andare avanti con il nuovo amore.

Stando ai rumors Ilary non ha fatto mistero di voler convolare a nozze con Bastian, proprio nel salotto di Verissimo della sua amica Silvia Toffanin aveva ironizzato: «Matrimonio? Dicono che il secondo sia il più bello»

I nodi da sciogliere

Nella causa di separazione tra Ilary e Totti c’è in gioco l’addebito, cioè la colpa della fine del matrimonio: chi verrà giudicato responsabile potrebbe dover risarcire l’altro. Per la Blasi la "colpa" è di Noemi che ha messo in crisi il suo matrimonio, per Totti la crisi è arrivata con la scoperta del tradimento con Cristian Iovino, l'uomo del caffè.

Restano in ballo poi: l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento e l’assegno di mantenimento per i figli.

In questo modo Blasi ha voluto imprimere una maggiore velocità ad una storia terminata due anni fa. Inoltre, la sentenza di separazione parziale permette di poter passare subito allo step successivo, il divorzio.