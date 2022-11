Mentre Ilary Blasi si gode il suo soggiorno a New York, dall'altra parte del globo Francesco Totti vive la sua vacanza da sogno nel deserto insieme a Noemi Bocchi. La loro relazione, ormai ufficializzata adopo la loro apparizione sul red carpet dei Globe Soccer Awards, procede a gonfie vele come dimostrano alcune storie condivise nelle storie social della 38enne.

Francesco Totti, la vacanza da sogno nel deserto con Noemi Bocchi

Ospite negli Emirati Arabi per rappresentare il calcio italiano nel mondo, l'ex numero 10 della Roma ha pensato bene di portare con sé la nuova compagna per godersi alcuni giorni di relax e divertimento.

Tra incontri istituzionali e bagni in piscina nei lussuosi hotel di Dubai, i due fidanzati hanno voluto ritagliarsi del tempo per un'escursione tra le dune a bordo del loro quod. Una gita all'avventura ad alto tasso adrenalinico, in tenuta sportiva coordinata, come si vede in una delle foto condivise. Segno di una complicità di coppia che nemmeno la causa di divorzio contro l'ex moglie Ilary Blasi può scalfire.