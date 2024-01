Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara festeggiano 8 anni d'amore. «Quattro sono di corna», la risposta di lei è epica

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati due dei grandi protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Al termine del reality show estivo, erano usciti separati ma, poi, il loro amore ha vinto su tutto e, dopo pochi mesi divisi, sono tornati insieme. La coppia starebbe organizzando il matrimonio, anche se, non ha ancora svelato quando si svolgerà e, intanto, festeggia l'ottavo anniversario. I social, tuttavia, si sa, non perdonano e, quindi, ecco che i commenti negativi sono fioccati sotto al post di Gabriela che, però, non si è fatta troppi problemi a rispondere.

Gabriela Chieffo ha pubblicato due nuove foto sul proprio profilo Instagram: lei e Giuseppe Ferrara che festeggiano l'ottavo anno di relazione. Sul tavolo della cucina c'è un mazzo di fiori colorati e una torta rossa a forma di cuore con due G scritte con la panna, sopra al dolce, una candelina con il numero 8.

L'ex concorrente di Temptation Island scrive: «+8 anni di amore pazzo! Buon anniversario a noi», aggiungendo un cuore rosso.

Il post è piaciuto molto ai fan che hanno lasciato parecchi like e commenti. Qualcuno, però, ha avuto da ridire e ha scritto: «Sì... e quattro sono di corna», riferendosi al fatto che Giuseppe, all'interno di TI, abbia ammesso i tradimenti passati. Quindi, Gabriela, senza troppi giri di parole, ha risposto: «E chi te lo dice che siano stati solo quattro?».

Dopo Temptation Island, Gabriela Chieffo ha cercato di farsi strada nel mondo dei social e, al momento, possiede più di 170mila follower su Instagram.

La ragazza, però, è stata molto attaccata per i vari interventi di chirurgia estetica che ha effettuato. Lei, comunque, non si preoccupa troppo di ciò che pensano le persone e continua a postare foto con il fidanzato o selfie allo specchio.