Gf vip, Giulia Salemi in lacrime: «Io e Pierpaolo Pretelli siamo in crisi. Passeremo San Valentino separati»

Al GfVip Giulia Salemi ha rivelato di essere in crisi con il suo fidanzato: Pierpaolo Pretelli. L'influencer è stata chiamata al centro dello studio da Alfonso Signorini che tra una cosa e l'altra le ha chiesto come passerà la notte di San Valentino. La speaker quindi, tra un sospiro e l'altro si è commossa e subito dopo ha rivelato il motivo.

La confessione di Giulia Salemi

Alfonso Signorini ha chiesto a Giulia Salemi: «Allora Giulia sei pronta per questo San Valentino?», alla domanda, l'influencer ha risposto: «Alfonso devo essere sincera, io Pierpaolo non stiamo attraversando un bel momento e non è perché non ci sia amore o terze persone in mezzo, è perché stiamo cercando di capire quali strade potremmo prendere. Io spero non siano separate. Anche se sembra paradossale passeremo questo San Valentino separati».

La storia d'amore nata sotto i riflettori

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti all'interno della casa del Gf vip nel 2020. I due, dopo alcuni tentennamenti iniziali, si sono subito messi insieme e quindi la loro storia d'amore è nata sotto i riflettori.