Giulia Salemi, nude look per i 30 anni: in slip e reggiseno al party di compleanno

Un party esclusivo. Giulia Salemi ha compiuto 30 anni e, aspettando la mezzanotte per spegnere le candeline, ha festeggiato insieme a tanti amici, vip e non, il suo compleanno. In un outfit super sexy, Giulia è stata la regina della festa: abito bianco trasparente che mostrava il fisico perfetto e un reggiseno argento. Capelli raccolti e sorriso stampato: la lunga catena di stories dell'ospite più social del GfVip mostra il divertimento esplosivo durante la festa.

Salotto Salemi è il posto creato ad hoc in un locale milanese per accogliere tutti gli ospiti nel magico mondo di Giulia. Il mood della festa è stato brillante e creativo tra canti, balli e pose audaci per una bellissima Giulia, affiancata dal fidanzato Pierpaolo Pretelli e tanti amici pronti ad alzare i calici. Il compleanno di Giulia è scattato il 1° aprile e lei era prontissima a spegnere le candeline delle tante torte create per lei.

Dai Alfonso Signorini a Bianca Atzei, fino a Paola Di Benedetto, e ancora parrucchieri e influencer che frequentano costantemente Giulia. Il parterre di vip era variegato, come si vede nelle stories. Immancabile la presenza al suo fianco del fidanzato Pierpaolo Pretelli. Si sono conosciuti a fine 2020 durante la partecipazione al Gf Vip e da allora non si sono più lasciati. Hanno festeggiato due anni d'amore e, da poco, hanno superato una piccola crisi.