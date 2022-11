Gf Vip, Luca Onestini consiglia Soleil a Edoardo: «Buttati, è stata con uomini peggiori». La risposta di lei

Botta e risposta tra Soleil Sorge e Luca Onestini, seppur a distanza. Volano ancora coltelli tra i due ex protagonisti di Uomini e donne, e del Gf Vip (in edizioni diverse). L'ex tronista è nuovamente nella Casa più spiata d'Italia e, parlando con l'amico Edoardo Tavassi, ha fatto una battuta che ha avuto un'eco notevole fuori. Tavassi ha osannato Soleil, che ha conosciuto durante l'esperienza all’Isola dei famosi e ha ammesso senza mezzi termini di trovarla irresistibile: «A me lei è sempre piaciuta. L’ho vista anche dal vivo e stavo a morì. Esteticamente lei è il mio prototipo. Poi non so dirti a livello di carattere perché non la conosco da quel punto di vista. Però a L’Isola quando è arrivata sono rimasto a bocca aperta, io ma anche gli altri. Non posso nemmeno dirti bene cosa mi ha provocato, ma ero immobile. Anche a L’Isola Party ero imbambolato perché avevo lei davanti. Non esagero, ma a me lei piace proprio un botto che ti devo dire è la verità. Non esagero se ti dico che le mie donne ideali sono: Scarlett Johansson, Megan Fox e poi Soleil. Non scherzo, ma di viso, di fisico ha tutto ciò che ritengo perfetto».

Leggi anche > Gf Vip, Oriana Marzoli in bikini scalda la Casa. E le donne si infuriano: «Sei sempre mezza nuda»

L’affermazione di Edoardo ha avuto subito una risposta da Luca che, a sorpresa, ha detto: «Tu un no ce l’hai già in mente, quindi peggio di così non può andare. Io ti dico di buttarti. Anche perché pensa che lei è stata con ragazzi peggio di te».

La replica di Soliel



Durante l’ultima puntata del Gf Vip Party, condotto da Soleil insieme a Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffina ha voluto commentare la frase infelice del suo ex: «Guarda che per me la simpatia vince su tutto. Che sono stata con gente peggio? Secondo me Luca parlava di lui. Anche perché tra le peggiori qualità lui ha proprio quella di voler sempre sminuire gli altri e giudicarli».

Non è una novità che Luca e Soleil non siano in buoni rapporti. D'altronde, la loro storia è cominciata e finita sotto le telecamere. Iniziata nel programma di Maria De Filippi, la storia è terminata qualche anno fa quando Luca era nella casa del Gf Vip e Soleil l'ha lasciato senza preavviso, per poi essere avvistata insieme ad un altro ragazzo ex tronista, Marco Cartasegna.