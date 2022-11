Gf Vip, Oriana Marzoli a luci rosse su Antonino Spinalbese: la battuta è hard. Ma Sarah non ci crede

Rivelazioni hot nella casa del Gf Vip. Oriana Marzoli ha parlato delle “doti nascoste” di Antonino Spinalbese. Durante una chiacchierata con Sarah Altobello nelle scorse ore, la sudamericana si è condidata con la sua coinquilina sul flirt con Antonino, che sembra essere già terminato. Sarah ha fatto una domanda alquanto piccante a Oriana sulle doti di Antonino. La risposta di Oriana è stata affermativa. L’altra non se lo aspettava: «Non pare. Ma veramente? Però non sembra». Marzoli ha ribattuto: «Perché pensi che sto così… No, non sembra però…». Le due sono scoppiate a ridere continuando con commenti sull'ex di Belen.

Leggi anche > Selvaggia Lucarelli non andrà a Belve: «Non voglio farmi intervistare da Francesca Fagnani: ecco perché»

Al momento Antonino non ne vuole più sapere di lei perchè, avendo trovato una sua reazione molto superficiale, ha deciso di allontanarsi. Ma per molti la sua scelta è dovuta ad un avvicinamento a Giaele: quale sarà la verità?

Lo scetticismo di Sarah

Sarah non crede molto alle “doti” di Spinalbese: «Non sembra. No ma è bella sta cosa. Non sembra, di solito ce l’ho l’occhio per capire. Io non ho mai sbagliato sulla possenza. Mai». Oriana ha risposto dicendo, invece, che lei non riesce a intuire mai queste cose e che neanche stavolta ci aveva beccato con il Vippone. A questo punto la regia ha cambiato inquadratura, lasciando le due a proseguire la chiacchierata senza che nessuno le ascoltasse. Cosa avranno aggiunto ancora?