GfVip, Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo: «Voglio che esca! volevo dei figli da lui, ma...»

La loro è la storia d'amore più chiacchierata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sembra esserci futuro. Dopo i recenti sviluppi che hanno visto l'avvicinamento tra il volto di Forum e Nicole Murgia, il loro amore sembra essere giunto al capolinea. E a confermarlo è la stessa Antonella che in un duro sfogo fatto di pianti e tanta rabbia chiude definitivamente alla relazione nata sotto le telecamere, nella Casa più spiata d'Italia.

Di puntata in puntata

Dopo l'ultima diretta, di lunedì 27 febbraio, in cui Alfonso Signorini ha mostrato ad Antonella Fiordelisi il video che mostrava la grande complicità tra Edoardo e la Murgia, i due non sono più riusciti a trovare un punto di incontro. Quella clip continua a far discutere molto i concorrenti del GF Vip, ma soprattutto a far piangere l'ex schermitrice. Questa sera, quasi sicuramente, nella nuova puntata il Grande Fratello tronerà ad affrontare l'argomento, ma Antonella sembra aver preso una decisione drastica. Sui social network, infatti, spuntano le clip dello sfogo che la concorrente ha avuto in compagnia di Sarah Altobello. Uno sfogo che non è sfuggito al pubblico e che sembra scrivere la parola fine su una relazione che, da molti, è stata definita tossica.

«Infranto un sogno»

Antonella Fiordelisi, parlando con l'amica e confidente Altobello, ha spiegato che Donnamaria è riuscito a infrangere il suo sogno di creare una famiglia insieme. Un sfogo fatto di momenti di sconforto e pianti sofferenti in cui sono stati rivelati anche dettagli sulla loro relazione nata nel loft di Cinecittà, tra cui anche avere figli. «Non lo voglio assolutamente - ha detto Antonella -. Tra l'altro ho anche visto che lui sta benissimo. Ride, scherza, sta una bomba. Proprio perché io non riesco a fingere nulla, si vede quanto ci tenessi a questa persona. Una persona con cui pensavo a un futuro, di andare a convivere, avere figli. Cose che non ho mai pensato nella mia vita. Quindi, mi ha distrutto tutto il sogno che stavo vivendo con lui. Come può una persona che dice di amarmi così tanto, farmi questo?», chiede disperata a Sarah.

«Voglio che esca»

Il pubblico del Grande Fratello Vip è ormai abituato ai loro litigi, ma questa volta la rottura sembra totale. Antonella Fiordelisi, infatti, dopo aver ricordato di aver pensato a una famiglia insieme è scoppiata in un pianto interminabile in cui ha espresso la sua tristezza per una relazione che considera ormai conclusa. Un amore che in pochi istanti di video si è trasformato in vera e propria insofferenza tra i due, portando Antonella a confidare di non volerlo più vedere all'interno della Casa. «Mi ha fatto sentire insicura - ha detto a Sarah Altobello -. Non solo sola, ma anche insicura. Che schifo. Non ci posso credere che sia finita. Non me lo aspettavo. Non lo voglio vedere più. Voglio che esca. Dopo che vedo queste cose, mi sento anche dire che recito. E altri attacchi da persone cattive. Devo subire tutte queste cose».

Sarà veramente finita?

In attesa di scoprire chi stasera, nella puntata di giovedì 2 marzo, abbandonerà per sempre la casa del Grande Fratello Vip, una domanda sorge spontanea. È davvero finita tra i due? Sembra che, questa volta, Edoardo Donnamaria dovrà impegnarsi davvero tanto per riuscire a riconquistare la fiducia di Antonella, ma. Ma se entrambi dovessero uscire indenni dal televoto (ai danni di Sarah Altobello, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon) non è detto che i due possano ricucire, per l'ennesima volta, un rapporto ormai logoro.