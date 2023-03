Gf Vip, Ivana Mrazova furiosa con Nikita Pelizon: «Sono basita». Le stories polemiche dopo l'addio al reality

All'interno della casa del Gf Vip, le liti e le frecciatine tra i concorrenti sono all'ordine del giorno. Anche gli ex gieffini però, si esprimono, una volta eliminati, tramite social dove possono scrivere ciò che pensano sugli ex coinquilini. Così ha fatto anche Ivana Mrazova che è entrata all'interno della casa del Grande Fratello in qualità di ex fidanzata di Luca Onestini. La permanenza della modella è durata qualche settimana, visto che era ospite, ma in questo arco di tempo si sono comunque creati attriti e simpatie. Ivana ha postato una storia Instagram in cui lancia una frecciatina a Nikita Pelizon.

Ivana unica e degna metà del mestierante ❤️ pic.twitter.com/VqukRGPHKn — Paola. (@Iperborea_) March 5, 2023

Ivana Mrazova ha postato poco fa una storia Instagram in cui scrive: «Sono scioccobasita! C'è qualcuno che pretende che Luca non parli più di lei e a neanche 48 ore dalla mia uscita, è la prima che torna a insinuare cose inesistenti... Cosa cercherà mai ancora? Comunque dopo la mia esperienza nella casa tutto questo non mi sorprende affatto». I fan pensano che la frecciatina di Ivana sia rivolta a Nikita Pelizon che si era invaghita di Luca Onestini nonostante lui non le avesse mai dato speranze per un'ipotetica storia d'amore.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti all'interno della casa del GfVip e una volta usciti si sono fidanzati. La loro storia, durata tre anni, è poi finita per varie vicessitudini. In queste settimane Luca e Ivana hanno avuto modo di parlarsi e chiarirsi e secondo i fan del programma, una volta che si incontreranno di nuovo fuori, potrebbero rimettersi insieme.