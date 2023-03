Gf Vip, Oriana sogna con Tavassi: «Immagina se fossimo noi a spegnere le luci». E lui reagisce così

La finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e ormai l'obiettivo dei vipponi rimasti in casa è solo uno: vincere. I gieffini, com'è giusto che sia, dopo sei mesi (chi più, chi meno) di permanenza all'interno del reality show desiderano classificarsi primi e quindi cominciano a pensare a come sarà la serata di lunedì. Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi sono molto amici e si sono confidati proprio in merito all'ultima puntata del GfVip.

Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi hanno provato a immaginarsi la serata della finalissima. La modella venezuelana ha un sogno: «Sarebbe bellissimo riuscire a spegnere le luci insieme. Immaginati se riuscissimo a essere proprio noi due. Sarebbe un momento magico». Edoardo Tavassi, però, risponde all'amica: «In finale siamo tutti uguali, potrebbe succedere di tutto». Il concorrente punta alla vittoria ma se quest'ultima non dovesse arrivare, sarebbe comunque contento per il suo percorso all'interno della casa.

Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi hanno legato molto all'interno della casa del Grande Fratello e sono due dei componenti del gruppo "Gli Spartani", formato da Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Luca Onestini e Daniele Dal Moro (ormai ex concorrenti).