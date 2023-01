Giacomo Urtis sfila vestito da sposa, la frecciatina contro gli ex: «Dedico questo a tutti gli uomini sposati che vengono con me»

Non smette di stupirci Giacomo Urtis. Dopo la trasformazione del suo look, con i capelli lunghi biondi, occhi da gatta, sopracciglia ben definite e nasino all'insù, ieri il chirurgo plastico dei vip ha partecipato in qualità di modello alla sfilata di un atelier da sposa alla fiera “Roma Sposa”.

Giacomo Urtis, la trasformazione del medico estetico sconvolge i fan: «Ma stai facendo un percorso per cambiare sesso? Irriconoscibile»

Giacomo urtis in versione sposa, l'affondo agli amanti

L'evento è stato presentato da Nathaly Caldonazzo, che aveva lanciato la bomba sui social: «Giacomo Urtis ci regalerà una sorpresa incredibile», e la sorpresa è arrivata. Sulle note dell'Ave Maria Urtis è arrivato in passerella con gonna di tulle, velo e coroncina. E se la mise non avesse attirato l'attenzione voluta, il chirurgo ha lasciato tutti senza parole quando ha "dedicato" quella sfilata ai suoi ex: «a tutti gli uomini sposati con cui sono stato o che mi scrivono. E che poi non mi sposano! E così io mi sposo lo stesso!»

giacomo urtis versione barbie sposa ve lo giuro mi sto sentendo male pic.twitter.com/ilUAGDCgSy — ☆ (@m4leducata) January 22, 2023

L'affondo agli ex

Ma la Caldonazzo ci tiene anche a specificare: «Nessuno dei presenti chiaramente», battuta confermata dalla guest star della sfilata: «No, no, non conosco nessuno qua».

Il video di Giacomo Urtis vestito da sposa, sta ovviamente facendo il giro del web e fioccano i commenti: «Giacomo Urtis versione barbie sposa ve lo giuro io mi sto sentendo male».

Urtis verso il cambio di sesso?

E se in molti si stanno chiedendo se la trasformazione estetica di Urtis sia collegata anche a una transizione del sesso, è lui stesso a spiegare la questione: «Non devo cambiare. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. […] Sono sempre io con un po’ di fluidità». Risponde questo ai follower che ormai lo inondano di domande. Insomma Giacomo Urtis non sta facendo nessun percorso per cambiare sesso, ha solo voglia di mostrarsi senza filtri.