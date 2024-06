Giano Del Bufalo risponde a una fan (e anche a Giulia De Lellis?): «Io sono felice, lasciatemi in pace»

Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis si starebbero frequentando da qualche mese e se, prima, i due tendevano a nascondersi, ora, entrambi non fanno più segreto della loro relazione agli albori. Una recente intervista che l'influencer ha rilasciato a Repubblica ha, però, smontato un po' l'idea che i suoi fan si erano fatti della sua liason con Giano. Giulia, infatti, ha detto: «Non è una storia d'amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me». Il collezionista romano - che è molto riservato - non ha commentato direttamente le parole dell'influencer ma ha risposto in modo molto conciso a chi pensa che non sia felice.

La stoccata di Giano Del Bufalo

Giano Del Bufalo si è espresso davvero poche volte in merito alla sua frequentazione con Giulia De Lellis perché è una persona molto riservata che non ha mai fatto gossip. Nelle scorse ore, però, una fan gli ha scritto un messaggio in merito all'intervista rilasciata dall'influencer a Repubblica, in cui spiega che, al momento, non è amore.

La follower di Giano ha scritto: «Io ti avrei amato, la tua maledizione sarà non esserlo.

Ti auguro di provare un po' di felicità». La risposta del 36enne non si è di certo fatta attendere e, infatti, dopo avere pubblicato lo screenshot del messaggio sulle sue storie Instagram, ha aggiunto: «Sono molto felice e mi amano tante persone fortunatamente, lasciatemi stare per favore».

La frequentazione di Giulia e Giano

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono stati paparazzati per la prima volta fuori da un supermercato: nella famosa foto indossano un abbigliamento più che casual e, dopo essere usciti allo scoperto, si erano molto divertiti a commentare l'immagine dicendo «Volevamo fare la spesa in ciabatte come le rockstar». I due, poi, sono comparsi insieme nelle storie della sorella di lui, Diana Del Bufalo ma anche quando in moto sono andati a fare una gita dominicale a Nemi. Proprio nel paese delle fragole, Giulia aveva immortalato Giano mentre coglieva una rosa e, forse è il caso di dire: se son rose... fioriranno!