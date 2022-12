Gigi D'Alessio, altra frecciata ad Anna Tatangelo? Ecco cosa farà con Denise

Gigi D’Alessio di nuovo all'altare? A quasi un anno dalla nascita del quinto figlio, Francesco, il cantante napoletano sarebbe pronto a sposarsi ancora una volta. Stando a quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, il 55enne vorrebbe convolare a nozze con l’attuale compagna Denise Esposito, di 29 anni.

Questo, per Gigi D’Alessio, sarebbe il secondo matrimonio, dopo quello con Carmela Barbato da cui ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca (noto ai più con il nome d’arte LDA). Una cerimonia nuziale tra Gigi e Denise sarebbe indubbiamente un'altra frecciata per Anna Tatangelo.

Secondo alcune indiscrezioni, Anna Tatangelo ha sempre sognato di sposare Gigi, ma lui non ha mai acconsentito. L’incontro con Denise Esposito, però, sembra aver fatto cambiare velocemente idea a Gigi. I due stanno insieme da un anno e hanno un bambino di qualche mese. Purtroppo i rapporti oggi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non sono dei migliori. Gli ex sono in contatto solo ed esclusivamente per il bene del figlio in comune Andrea, di 11 anni. In un’intervista a Verissimo Lady Tata si è detta piuttosto amareggiata per il fatto di aver appreso della nuova paternità dell’ex compagno dai giornali.

Di recente Gigi D’Alessio ha dichiarato al Corriere della Sera di essere molto felice e ha augurato lo stesso ad Anna Tatangelo che, al contrario, è ancora single. La frequentazione con il rapper e attore Livio Cori, che aveva già conosciuto anche il piccolo Andrea, si è bruscamente interrotta qualche mese fa. Ad oggi sono ancora celati i motivi che hanno portato alla rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I diretti interessati non ne hanno mai parlato apertamente. Anna Tatangelo non ha nascosto di aver fatto ricorso alla psicoterapia per affrontare un cambiamento così drastico e dolorosoo. La loro relazione è durata più di un decennio e ha indubbiamente segnato la vita di Lady Tata privatamente e professionalmente.