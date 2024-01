Gigi D'Alessio, la foto del compleanno di Francesco (quinto figlio) rivela la somiglianza luminosa: «Sorridi sempre amore mio»

Oggi è un giorno importante per Francesco, il quinto figlio di Gigi D'Alessio, il più piccolo di casa, ancora per poco. Il bimbo compie 2 anni e papà Gigi e mamma Denise Esposito non potrebbero essere più felici di così.

«Sorridi sempre! Auguri amore mio», ha scritto il cantautore napoletano sui suoi profili social in occasione del suo compleanno, condividendo una foto insieme al primo figlio avuto con la fidanzata Denise.

Il piccolo è felice tra le braccia del papà e i fan hanno notato immediatamente la somiglianza tra papà e figlio: «Lo stesso sorriso luminoso».

Gigi D'Alessio è in fibrillazione per l'arrivo del sesto figlio, il secondo con Denise Esposito, la fidanzata con cui sta da oltre tre anni. È diventato papà per la prima volta di Claudio nel 1987, poi sono arrivate Ilaria e Luca (oggi l'artista LDA), sempre dalla stessa compagna, e unica moglie, Carmela Barbato. Poi è arrivata Anna Tatangelo e la loro storia d'amore è durata ben 12 anni nei quali è arrivato il piccolo Andrea. Gigi e Anna non si sono mai sposati, secondo alcuni questo è stato l'inizio della loro rottura, nel 2017.

L'anno seguente ci hanno riprovato, ma i due si sono detti addio definitivamente nel 2020.

Infine, c'è stata la relazione con Denise Esposito, la più recente, con cui inizia una relazione a inizio 2021 e che va a gonfie vele.