Gigi D'Alessio, sui social spuntano le foto del figlioletto Francesco. I fan: «È identico a lui»

Non si può di certo dire che Gigi D’Alessio non sia il padre del piccolo Francesco. Sul profilo Instagram della nuova fidanzata, Denise Esposito, spuntano le prime foto dell'ultimo D'Alessio e la somiglianza col padre è netta. Denise ha condiviso una foto in piscina insieme al suo primo figlio: lo abbraccio e lo bacia felice e sorridente. «My sunshine (il mio sole)». Agli utenti non è passata inosservata l'uguaglianza col padre, tanto da scrivere sotto il posto una valanga di commenti.

«L’espressione è quella di Gigi. Solo i colori sono i tuoi» scrive un utente. E ancora: «I colori sono i tuoi, ma è identico al papà», «Mamma mia come somiglia a Gigi». Come fanno notare in molti, gli occhi chiari e i capelli biondi corrispondono ai colori di Denise, ma i tratti somatici sono uguali a Gigi.

Le prime foto

Questo non è il primo scatto pubblicato del piccolo Francesco. Il primo a farlo è stato proprio il cantautore napoletano, già padre di quattro figli, che ha mostrato per la prima volta pubblicamente il figlio, facendo una grande sorpresa al suo pubblico. Infatti, nessuno si aspettava che avrebbe portato sul palco il neonato.

Il piccolo in tour

Nel corso del tour Figli di un Dio Minore, dove è stato accompagnato da Nino D’Angelo, Gigi è salito sul palco tenendo il piccolo Francesco in braccio. La sua decisione ha fatto felici tutti gli spettatori presenti sul posto. A rendere noto questo speciale momento ci ha pensato Denise Esposito, pubblicando il tutto attraverso il suo profilo Instagram.