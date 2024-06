Gigi D'Alessio papà per la sesta volta: «I figli sono una gioia immensa. Luca con me sul palco, sono fiero di lui»

L'appuntamento è per il prossimo 13 giugno in piazza del Plebiscito a Napoli. La sua città. Quella che Gigi D'Alessio porta sempre con sè. Un appuntamento fisso per la Rai che per la terza estate consecutiva porta nelle case dei suoi telespettatori Gigi, uno come te - L’emozione continua. «I concerti degli scorsi anni sono stati un successo - racconta a Di Più Tv - perciò mi piacerebbe che questo diventasse un appuntamento fisso, annuale, per mostrare la bellezza di Napoli, della sua gente e della musica che fa cantare intere generazioni».

Sul palco Gigi D’Alessio sarà accompagnato da tanti amici tra cui Annalisa, Elodie, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, The Kolors e tanti altri.

E ci sarà pure Geolier, con cui Gigi ha già duettato nell’ultimo Festival di Sanremo. Emozioni, soddisfazioni e orgoglio quando si parla della canzone napoletana.

E l'emozione per lui è continua. Soprattutto quando si parla dei suoi figli. «Anche Luca sarà con me nel mio show a piazza del Plebiscito», rivela al settimanale televisivo, diretto da Osvaldo Orlandini, Gigi D’Alessio. «Nel mio nuovo disco facciamo un duetto in un mio brano di qualche anno fa, Primo appuntamento. L’idea è stata proprio di Luca. Sono fiero del percorso che sta facendo, anche se non sono mai voluto entrare nelle sue scelte. L’ho incoraggiato a seguire la sua strada, con tutte le delusioni e le sconfitte che possono arrivare: gli ho detto che ciò che non deve mai mancare è la voglia di reagire».

E quando si parla di figli a Gigi D'Alessio gli si illuminano gli occhi. Anche perché a fine giugno diventerà padre per la sesta volta. La sua compagna, Denise Esposito, darà alla luce una bambina. Per Gigi come detto sarà il sesto figlio dopo Francesco, avuto proprio da Denise, Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo, e Claudio, Ilaria e Luca, che ha avuto dalla sua ex moglie, Carmela Barbato.

«Ho sempre vissuto l’arrivo di un figlio - racconta alla collega Francesca De Pasquale - come il dono più grande che ti potesse fare la vita, una gioia immensa. Adesso che ho una famiglia allargata la ritengo il mio più grande patrimonio e come tale posso solo essere felice di vederlo crescere».