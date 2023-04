Ginevra Pisani ricoverata in ospedale, ansia per l'ex professoressa de L'Eredità: le parole che allarmano i follower

Ginevra Pisani, ex professoressa de L'Eredità, è stata ricoverata in ospedale. La donna ha condiviso alcune stories su Instagram direttamente dal Sant'Andrea di Roma. Non è chiaro il motivo per cui sia stata ricoverata, ma nelle storie specifica solo che si tratta di un cambio di struttura.

«Cambio ospedale, ma i lettini sono sempre troppo piccoli per me». Immediatamente i follower si sono preoccupati, chiedendole cosa fosse successo e lei ha provato a tranquillizzarli: «Grazie per tutti i messaggi e scusate se non rispondo a tutti ma devo essere lucida quando mi confronto con i medici», ha scritto sul social.

L'intento era sicuramente di rassicurare i fan, ma dalle parole emerge che il problema potrebbe non essere banale, non solo perché trasferita di struttura, ma anche per il riferimento alla lucidità.

Ginevra ha iniziato la sua carriera televisiva nel salotto di Uomini e Donne, dove si era presentata come corteggiatrice del tronista Claudio D'Angelo. Poi ha lavorato a L'Eredità, come professoressa, per diventare poi conduttrice de Il pranzo è servito.

Il passo successivo è stato al cinema: la Pisani ha infatti già debuttato su grande schermo nella pellicola di Paolo Sorrentino, Loro.