Giordania, il principe e l'architetta si sono sposati: tra gli invitati anche William e Kate (che incanta in rosa)

Hanno detto "sì": il principe ereditario di Giordania Al Hussein bin Abdullah e l'architetta saudita Rajwa Al Saif si sono sposati al Palazzo Zahran di Amman. Lo riportano i media arabi che stanno seguendo in diretta la cerimonia religiosa e che hanno filmato le promesse di matrimonio, lo scambio delle fedi nuziali e la firma del contratto. Al-Saif sarà ora conosciuta come Sua Altezza reale la principessa ereditaria di Giordania e, quando il principe ereditario salirà al trono, sarà la regina Rajwa.

La cerimonia, che si è svolta nello stesso palazzo dove re Abdullah II e la regina Rania si sono sposati nel 1993, è stata seguita in presenza da circa 140 ospiti, tra cui membri della famiglia reale hashemita, reali invitati e capi di stato.

Il corteo nuziale

La coppia di sposi salirà poi a bordo di una Range Rover personalizzata del 1984 e percorrerà dieci chilometri per raggiungere il luogo dove si terrà il ricevimento nuziale, Palazzo Al-Husseiniya. Il corteo vedrà otto Land Rover rosse degli anni '80 e 11 motociclette Bmw rosse. Le macchine d'epoca appartengono alla Royal Convoy Unit, parte di una speciale formazione militare nota come Guardie reali. Durante l'evento si esibirà la Banda Musicale delle Forze Armate Giordane. Le auto portano la bandiera gialla e verde dell'unità, con la figura di leone come stemma, così come la bandiera hashemita. Il fidanzamento tra Hussein, 28 anni, e Rajwa, 29, era stato annunciato ufficialmente il 17 agosto del 2022 nel corso di una cerimonia presso la residenza della famiglia di lei a Riad. Il ricevimento si concluderà con il taglio della torta nuziale da parte degli sposi.

Gli invitati

Tra gli invitati la first lady Usa Jill Biden e William e Kate, che per l'occasione ha indossato un abito "riciclato": un modello rosa con ricami firmato dal designer libanese Elie Saab, della collezione del 2017 (e che quindi aveva nel suo guardaroba da un bel po'). L'agenzia Petra ha segnalato anche l'arrivo del re d'Olanda Willem-Alexander, del presidente dell'Iraq Abdul Latif Rashid dell'Iraq e del Sultano del Brunei Haji Hassanal Bolkiah. La cerimonia nuziale si svolge nello 'Zahran Palacè, lo stesso che vide il matrimonio di re Abdallah con Rania. Da lì il corteo nuziale raggiungerà Palazzo Al Husseiniya dove il re e la regina hashemiti ospiteranno «un grande ricevimento di nozze, seguito da una cena ufficiale in onore degli sposi»