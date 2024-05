Giorgia Soleri scopre gli assorbenti per le ascelle: «Sono la svolta»

Giorgia Soleri non è solo un'attivista. L'ex fidanzata di Damiano dei Maneskin ama condividere con i suoi follower ama anche dare consigli di moda, suggerendo look ai follower. Di recente ha pubblicato alcune nuove foto sul proprio profilo Instagram e ha dato un prezioso spunto modaiolo alle sue fan che, forse, proprio grazie a lei, non avranno più piccoli imprevisti imbarazzanti.

Il post Instagram di Giorgia Soleri

Nelle ultime foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, Giorgia Soleri indossa un vestito lungo, con uno spacco profondo e di colore tra il grigio e il petrolio.

L'abito le calza a pennello ed è quello che le hanno scritto tutti i suoi fan nei commenti sottostanti al post. Giorgia, però, si è concentrata su un altro particolare che ha salvato il suo outfit e la sua scoperta l'ha sorpresa così tanto che ha deciso di basare la didascalia delle foto proprio su quest'ultima. L'influencer ha scritto: «Posso sembrare perfettamente a mio agio ma il segreto dietro a queste foto sono gli assorbenti da ascelle... raga, best scoperta 2024». In tantissime le hanno risposto con frasi del tipo: «Li uso anche io, sono spaziali!», «Dove si comprano? Corro subito».

Giorgia Soleri e Carlotta

Giorgia Soleri, poi, è un'amante degli animali e oltre ad avere tre gatti, ha anche una cagnolina: la sua bassottina Carlotta. La tenera cucciola è sempre insieme all'influencer che la immortala in dolci pose e, poi, posta tutto su Instagram.