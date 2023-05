Giorgia Soleri e i biglietti aerei sbagliati: «Ho confuso andata e ritorno»

Giorgia Soleri è molto attiva sui social e ai suoi follower racconta praticamente tutto ciò che fa e che le succede nella vita. Nell’ultimo post che ha pubblicato, ha raccontato ai fan ciò che le è successo: alcuni hanno commentato la foto cercando di consolarla mentre altri non hanno speso belle parole per l’influencer e attivista reduce dall’esperienza di Pechino Express.

Damiano dei Maneskin nudo su Instagram: «Il tour è finito, ora fumerò canne tutto il giorno». La foto fa il pieno di like: il commento di Lazza

Il racconto

Nel suo ultimo post Instagram (una foto che la mostra con un’espressione sconsolata), Giorgia ha spiegato: «La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa e, poi, è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza. Voi tutto bene?».

Alcuni follower di Giorgia Soleri hanno commentato il post in modo simpatico: «Giorgia sei una di noi!» oppure «Tutto bene insomma» con l’emoticon con le lacrime dalle risate.

La maggior parte, però, ha scritto: «Ti dico solo che sono di Cesena, non aggiungo altro», «Be cosa sarà mai successo: fatteli ricomprare dal tuo fidanzato o ricomprali da sola, almeno i soldi per viaggiare ce li hai» oppure ancora «E io che mi sbatto per i soldi della bolletta della luce… pensa te!».