Giorgia Soleri cambia biografia su Instagram: «Voglio sentirmi rappresentata al cento per cento»

Giorgia Soleri è molto legata e affezionata ai suoi follower su Instagram con i quali molto spesso affronta argomenti e temi delicati, quali le malattie croniche o l'importanza della salute mentale, oppure ai quali chiede consigli. Proprio così è successo nelle scorse ore: l'attivista voleva cambiare l'immagine e la biografia del proprio profilo social e, quindi, ha mostrato ai fan le varie opzioni. Alla fine, Giorgia ha deciso l'abbinamento che più le piaceva e, soprattutto, che più la rispecchia.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram: le serviva un consiglio dai suoi fan in merito alla foto profilo che meglio si abbinava alla sua biografia.

La presentazione che ora si legge sull'account dell'attivista recita così: «Essere una malata cronica e mamma di una cagnolina e di tre gatti è tutto ciò che devi sapere sulla mia personalità». Giorgia ha commentato: «Ho cambiato bio e, per la prima volta, mi sento 100% rappresentata».

Quindi, l'influencer chiede aiuto ai fan per quanto riguarda la foto profilo e posta un sondaggio per farli votare. Alla fine, ha vinto la proposta numero due: un primo piano di Giorgia con i capelli sciolti. L'attivista ha ringraziato: «New era. Grazie per avere votato, ci vediamo al prossimo sondaggio. Baci stellari».

Giorgia Soleri e l'amicizia

Giorgia Soleri, nelle scorse ore, ha dedicato un dolce post alla sua migliore amica Federica Fabrizio che ha compiuto 28 anni e con la quale ha vissuto incredibili avventure tra cui anche Pechino Express. L'influencer ha scritto: «Abbiamo affrontato centinaia di esperienze insieme, alcune talmente belle da sembrare finte, altre così dolorose da far paura, ma nessuna di queste sarebbe stata la stessa senza di te, compagna di viaggio instancabile nonchè pippa clamorosa. Mi insegni ogni giorno l’arte della leggerezza che convive con la rabbia, della consapevolezza salda e non ostentata, del saper sorridere anche quando si lotta, perchè si lotta, soprattutto quando si lotta».