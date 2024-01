Giorgia Soleri, con Carlotta (il segreto più difficile) «la famiglia si allarga»

Giorgia Soleri ha sorpreso i suoi fan con un annuncio molto inaspettato: l'arrivo di Carlotta. Da grande amante dei gatti, come dimostrato da quelli che condivide con il suo ex fidanzato Damiano David, leader dei Maneskin, i fan sono rimasti molto sorpresi dall'ultimo ingresso in famiglia: una bassotta color marroncino maculato.

«Tenere questo segreto è stata la cosa più difficile che io abbia mai fatto», ha scritto Giorgia nel post di presentazione di Carlotta alla sua community che ha creato un po' di scalpore.

La piccola Carlotta è appena entrata nella vita di Giorgia Soleri ed è stata già protagonista di una polemica.

Come spesso accade, quello che fa l'influencer e attivista viene analizzato con un occhio molto critico, forse un po' troppo e l'introduzione di una cagnolina nella sua vita diventa così una polemica sull'importanza di adottare un animale piuttosto che comprarlo.

Daniela Martani, ex concorrente del GF Vip e Isola dei Famosi, ha criticato aspramente la scelta della Soleri di acquistare il cagnolino: «Con tutti i cani che ci sono nei canili. Io davvero non capisco, eppure i gatti li hai salvati dall’inferno perché il cane no?»

In molti hanno fatto eco a questo commento, criticando la scelta di Giorgia Soleri che ha preferito, invece, non rispondere alle critiche, godendosi l'arrivo della nuova compagna di vita.