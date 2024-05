Giorgia Soleri, rompe il silenzio dopo il red carpet al Met Gala di Damiano David e Dove Cameron: la risposta piccata ai fan

Essere l’ex fidanzata di uno dei cantanti più chiacchierati del momento non deve essere facile. Soprattutto quando la sua nuova fiamma è una nota cantante e attrice americana. Lo sa bene Giorgia Soleri, 28 anni, per lungo tempo compagna di Damiano David, 25 anni, frontman dei Maneskin. L'influencer, infatti, ha dovuto affrontare i continui commenti dei fan e delle ammiratrici della rockstar. Dopo un momento in cui tutto sembrava essersi calmato, l'ufficialità delle voci direttamente dal red carpet del Met Gala di New York: David è il fidanzato di Dove Cameron, 28 anni, star lanciata dalla Disney. Soleri, presa nuovamente di mira dai follower dell'artista, ha deciso così di rompere il silenzio e dire ciò che pensa.

Giorgia Soleri rompe il silenzio

David e Cameron hanno presenziato al Met Gala di New York, sotto invito di Anna Wintour. Tra le celebrità e le stelle dello star system, la coppia è spiccata per la dolcezza: scambi di sguardi, sorrisi complici e poi un bacio a favor di telecamere. Nello stesso momento, Soleri si trovava a Ibiza con una delle sue migliori amiche per trascorrere alcuni giorni di relax.

Tra i commenti ai post Instagram pubblicati da Soleri in vacanza, anche quelli in cui veniva paragonata a Cameron. Secca e fredda la replica della 28enne: «Quell’atteggiamento tutto patriarcale di dover mettere in competizione due donne che in competizione non sono, per un uomo. Let us live, please!»