Giorgia Soleri, il nuovo look a Ibiza conquista i follower: «Ti vorrei come fidanzata» bella per essere vera»

Giorgia Soleri è partita insieme alla sua migliore amica Federica Fabrizio per una breve vacanza a Ibiza. L'influencer sta condividendo i vari momenti della giornata nelle sue storie Instagram e nell'ultimo post pubblicato alcune ore fa, ha mostrato il suo nuovo look: Giorgia si è tagliata la frangia. Questa capigliatura l'aveva già sfoggiata in passato ed era piaciuta molto ai suoi fan che, anche sotto ai nuovi scatti, non hanno mancato di commentare.

Il post Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram.

Indossa un reggiseno zebrato, un blazer nero e dei jeans slavati con dei ricami che formano un cuore. La didascalia che accompagna le immagini è molto semplice e recita: «Ibiza, giorno uno».

Il post ha riscosso grande successo tra i follower di Giorgia che restano sempre sorpresi dalla sua bellezza e dal suo carisma. Qualcuno, ad esempio, le ha scritto: «Ti vorrei come fidanzata», «Troppo bella per essere vera» oppure ancora «Il ritorno della frangetta... Stai benissimo così!».

Giorgia e Federica all'avventura

Giorgia Soleri e Federica Fabrizio si conoscono da molto tempo ma l'esperienza dello scorso anno a Pechino Express ha rafforzato ancora di più la loro amicizia e ogni momento è buono per ricordarlo. Nelle sue ultime storie, l'attivista e l'amica sono in un autobus dirette in spiaggia e Giorgia ha scritto: «Io e Fede su un autobus non italiano ed è subito Pechino!».