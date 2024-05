Giorgia Soleri, topless in riva al mare e la boutade sulla «nuova attività»

Giorgia Soleri e la sua migliore amica Federica Fabrizio sono partite per una vacanza all'insegna del relax ma anche del divertimento a Ibiza, in Spagna. Le due amiche sono molto affezionate l'una all'altra e insieme andrebbero fino in capo al mondo e, effettivamente, così è capitato quando sono partite per la loro avventura a Pechino Express.

Le due attiviste stanno documentando il loro soggiorno spagnolo con una miriade di storie Instagram e i fan di Giorgia sono letteralmente impazziti per l'ultimo post pubblicato sui social ma, ancora di più, per l'immagine postata qualche ora fa. Il topless in riva al mare.

Il topless di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha pubblicato un'immagine nelle proprie storie Instagram in cui è girata di spalle verso il mare ed è in topless.

I fan pensano che la foto sia molto sexy e artistica allo stesso tempo perché si intravedono le sue forme ma, effettivamente, non si vede nulla. I tatuaggi dell'influencer spiccano, così come il colore del mare che lei e Federica stanno apprezzando particolarmente: hanno postato molti video dell'acqua cristallina che si infrange sui piccoli scogli.

Dopo avere visto le foto social di Giorgia, qualche suo fan le ha scritto: «Vorrei che fossi la mia fidanzata», «La donna più bella del mondo» oppure ancora «Stai benone Giorgia!».

L'attività preferita

Giorgia Soleri, poi, ha anche pubblicato diverse foto di gabbiani in volo che volteggiano sopra la spiaggia e sopra di lei. Il loro bianco e nero crea un contrasto molto netto con il cielo azzurrissimo. L'influencer ha scritto: «Questa sarà la mia attività di oggi: fotografare gabbiani».