Rossella Petrillo, chi è la giornalista della Fiorentina che ha fatto impazzire i tifosi sui social dopo la finale di Conference

Le foto di Rossella Petrillo, giornalista e addetta stampa della Fiorentina, sono diventate virali sui social dopo la finale di Conference League, che i Viola hanno perso per 1-0 contro i greci dell'Olympiakos. Chi ha seguito la partita non ha potuto fare a meno di chiedere nome e cognome sul web, affascinato dalla sua presenza a bordocampo. Non sorprende che la Petrillo sia così amata: la sua bellezza e il suo talento hanno catturato l’attenzione non solo dei tifosi presenti allo stadio, ma anche di tutti gli appassionati di calcio che hanno seguito il match. Sono tanti i post su X di tifosi greci, dell'Olympiakos, che sono rimasti colpiti dalla giornalista viola.

Rossella Petrillo, chi è

La Petrillo è una fiorentina doc e ha iniziato la sua carriera lavorando per la tv locale Rtv38, prima di diventare speaker per Radio Blu e giornalista per Tutto Calcio Femminile.

Un curriculum di tutto rispetto che le ha permesso di acquisire una profonda conoscenza del mondo sportivo. Il suo ruolo di responsabile dei canali social e addetta stampa della Fiorentina ha portato una ventata di freschezza e innovazione nella comunicazione del club. Rossella ha rivoluzionato il modo di interagire online con i tifosi, portandoli dietro le quinte degli allenamenti e delle partite, offrendo loro uno sguardo esclusivo su ciò che accade lontano dai riflettori. Grazie alla sua energia e al suo approccio moderno, è diventata un personaggio noto e apprezzato. Con più di 64mila follower su Instagram, il suo profilo continua a crescere, e non c'è dubbio che il numero sia destinato ad aumentare.

La conferenza con Cabral

Una scena diventata virale sui social riguarda Arthur Cabral, ex attaccante della Fiorentina e oggi al Benfica, che in occasione di una conferenza stampa non ha potuto resistere al suo fascino. Il giocatore, infatti, la guardò con evidente ammirazione e il video, in poco tempo, ha fatto il giro dei social. Sebbene alcuni abbiano scherzato sulla reazione del calciatore, altri l'hanno considerata inappropriata e maschilista.