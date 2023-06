Giulia Cavaglià e Federico Chimirri dopo il tradimento ci riprovano? «Avvistati insieme»

Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne, qualche settimana fa è stata al centro del gossip perché aveva annunciato, tramite una storia Instagram, che il fidanzato, lo chef Federico Chimirri, la tradiva con un'altra donna. Per questo, l'influencer aveva deciso di interrompere la relazione con il cuoco e non aveva più parlato dell'argomento con i propri follower. Fan che, però, continuano ad avvistarli insieme e si chiedono, quindi, se il presunto tradimento non sia stata tutta una montatura.

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si sarebbero lasciati alcune settimane fa, dopo che lei, aveva fatto sapere a tutti sui social, di avere scoperto un tradimento di lui. Ora, però, i fan su Instagram continuano a insistere nello scrivere che l'influencer e lo chef ci starebbero riprovando o, forse, non si sarebbero mai lsciati. Per quale motivo? Semplicemente, perché continuano a essere avvistati insieme. In questo momento, ad esempio, Giulia si trova in Liguria, più precisamente ad Alassio, e sarebbe stata vista in atteggiamenti intimi con il presunto ex fidanzato.

I follower, quindi, si sono chiesti se i due abbiano davvero attraversato una crisi di coppia o si siano inventati tutto solo per attirare su di loro un po' di attenzione.

Giulia Cavaglià, dopo avere scritto che Federico Chimirri la tradiva, è stata attaccata sui social da un ex fidanzato in particolare: Manuel Galiano, sua scelta a Uomini e Donne. L'ex corteggiatore aveva detto: «Rigira sempre la frittata, ha tradito prima lei».