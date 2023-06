Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si sono lasciati: «Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce»

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si sono lasciati. A darne notizia è proprio la ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e donne. L'influencer oggi ha pubblicato nelle sue stories di Instagram la notizia della rottura. L'ex concorrente di MasterChef pare abbia tradito Giulia Cavaglià e che, per questo motivo, lei al momento non ha voglia di dare spiegazioni ai fan che dal 2021 seguono la coppia con affetto.

«Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati», scrive Giulia Cavaglià nelle sue stories di Instagram.

La coppia nasce nel 2021.

Lui ex concorrente di MasterChef e lei, prima corteggiatrice di Lorenzo Riccardi e poi tronista nel programma di Maria De Filippi, avevano appassionato i fan per il loro amore.

Oggi la rottura della storia viene annunciata da Giulia Cavaglià che con quel messaggio sui social chiede privacy e riservatezza sull'accaduto: «Gradirei non avere alcuna domanda sull'accaduto», conclude l'influencer.