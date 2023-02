Giulia De Lellis e Andrea Damante, il gesto che riaccende le speranze: cosa è successo

La speranza è l’ultima a morire. Sì, soprattutto per chi ancora oggi spera in un ritorno di fiamma tra l'influencer Giulia De Lellis e il dj Andrea Damante. Sono passati anni ormai da quando i due hanno messo fine alla loro storia, ma «mai dire mai», sottolineano i fan della coppia.

E il gesto compiuto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, secondo quanto scrivono i fan sui social, potrebbe riaccendere le speranze per un ritorno di coppia.

Giulia De Lellis, il post sui social

Giulia De Lellis è volata negli Stati Uniti per partecipare al Superbowl e all'Halftime dello show di Rihanna. L'influencer ha condiviso un momento del concerto, in particolare con la canzone “Stay” che come ben ricordano i fan, è la canzone che la De Lellis ha dedicato al suo Andrea durante l'ultima esterna del reality di Maria De Filippi che ha fatto da cupido alla coppia, Uomini e Donne.

«Questa canzone», ha scritto l'influencer a corredo del video che ha fatto impazzire i fan. «Giulia ma cosa fai?», «Ma cosa significa?». Questi alcuni dei commenti che si leggono su Twitter.

Ad accendere nuovamente la speranza ci pensano, inoltre, le voci sulla presunta crisi di coppia tra l'influencer Giulia De Lellis e Carlo Beretta. I due stanno insieme da più di due anni, ma negli ultimi giorni la relazione sarebbe in crisi. «I due sono distanti fisicamente: lui infatti è a Verona, lei in Arizona per lavoro. Nessuna foto insieme e nessun scambio social già da qualche settimana, fa allarmare ancora di più i fan della coppia», aveva scritto The pipol Gossip.