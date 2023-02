Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi? Il retroscena: «Niente foto o scambio social da settimane, fan allarmati»

Dopo la crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ufficialmente rientrata, adesso il "caso gossip" riguarda l'influencer Giulia De Lellis e Carlo Beretta, ereditiero dell'omonima azienda produttrice di armi. I due stanno insieme da più di due anni, ma negli ultimi giorni la relazione sarebbe in crisi.

Sanremo, la diretta Instagram di Amadeus fa di nuovo flop: l'ospite non riesce a collegarsi. Ecco chi era

Sanremo, Vanoni e Paoli di nuovo "insieme" al Festival: l'amore finito e i set separati, ma Amadeus vuole «l'appuntamento»

Cosa è successo

A notare le frizioni tra i due è The Pipol Gossip, secondo cui dietro lo strano silenzio social ci sarebbe un momento di difficoltà. «C’è una crisi profonda tra loro? Uno dei tanti motivi che ha scatenato la curiosità è stato anche un episodio in particolare: ieri, la mamma di lui, ha festeggiato il suo compleanno - si legge - Giulia, oltre a non lasciare nessun commento pubblico di auguri alla “suocera”, non si è nemmeno presentata al party. I due sono distanti fisicamente: lui infatti è a Verona, lei in Arizona per lavoro. Nessuna foto insieme e nessun scambio social già da qualche settimana, fa allarmare ancora di più i fan della coppia».