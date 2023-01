Giulia De Lellis, festa di compleanno "pazza": un dettaglio colpisce i fan

Ventisette anni e tante torte. Ma non solo. Sulla tavola dei festeggiamenti per il compleanno di Giulia De Lellis c'erano patatine fritte a volontà, rigorosamente targate Mc Donald's. Ha deciso di festeggiare in modo insolito l'influencer ed ex volto di Uomini e donne che quest'anno non ha ideato grandi tavolate raffinate, ma ha scelto lo street food. E, anche lei, come altre influencer, ha deciso di far trovare agli invitati tante torte con diverse scritte, tra cui: «Ohh Giulia», «Ma manco a fa così». Il tutto accuratamente documentato con due post su Instagram per aggiornare i follower. Ma la cosa curiosa è che tra le foto dei post c'è una che fa sorridere: Giulia è seduta tra le tante porzioni di patatine e tra le mani ha un rotolo di carta igienica: l'avrà utilizzato come carta da cucina o tovagliolo?

Leggi anche > Chiara Ferragni a Sanremo con gli stivali con platform: «Vi svelo chi sono i designer che vestirò...»

Presenti amici storici e, immancabile, il fidanzato Carlo Beretta. Ormai insieme da anni, i due fanno coppia fissa e sembrano più innamorati che mai.

Il forte spavento

Poco tempo fa, l'ex volto di Uomini e Donne è stata al centro dell'attenzione per un viaggio che lei stessa ha definito «della sfiga». E' volata ai Caraibi per trascorrere una vacanza da sogno e festeggiare il Capodanno dall'altra parte del mondo tra le acque cristalline. Ma non tutto è andanto secondo i piani dato che l'ex fidanzata di Andrea Damante tra coincidenze perse e bagagli smarriti non ha passato una bella vacanza. Cosa è successo?

I precedenti

Giulia De Lellis, nei giorni precedenti, aveva raccontanto delle 24h trascorse in viaggio cercando di atterrare a New York ma a causa degli imprevisti metereologi, l'influencer ne ha passate di tutti i colori, perdendo diverse coicidenze e smarrendo addirittura il suo bagaglio, che tutt'ora si trova a Miami: «Non ne vuole sapere di ritornare, oggi mi sono comprata qualcosa da indossare perché non ho nulla con me». Poi, scherzando, ha aggiunto: «Dopo lo shopping sono tornata in hotel nella speranza di prendermi un po' il sole... arrivo e non c'era. C'è un problema con Mercurio ragazzi, questa sfiga collettiva non è un caso».