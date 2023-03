Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato? Le parole su Instagram sollevano (nuovi) dubbi: ecco cosa ha scritto

Giulia De Lellis sta attraversando un momento particolare della sua vita. Ad ammetterlo è la stessa influencer che in una delle sue storie su Instagram invita le followers a cantare a squarciagola: «Se siete stressati, nervosi fatevi una cantata», consiglia e poi scrive: «Si capisce il periodo della mia vita dalla voce?», lasciando intendere che sia piuttosto intenso.

La crisi con Berretta

Da giorni si parla di una crisi con il suo fidanzato, Carlo Berretta, c'è anche ci ha parlato di un riavvicinamento con l'ex, Andrea Damante. Per ora Giulia non ha dato alcuna conferma (né smentita) su quanto diffuso, ma sempre in una delle sue storie si capisce che ad oggi, l'unico uomo certo della sua vita sia solo uno, probabilmente il papà. Giulia posta un mazzo di rose bianche regalatole per la festa delle donne con una didascalia: «Volevo portarti le mimose di nonna, ma le mimose non sono ok per la tua asma. Queste sono simili e non ti fanno male. Buona festa della donna Donne vi auguro un uomo così».

I sospetti

Il riferimento alle mimose della nonna fa pensare che sia proprio il padre ad aver regalato i fiori a Giulia che non ha postato nulla del suo compagno. Non che sia scontato che un uomo regali dei fiori l'8 marzo alla propria compagna, però molti followers si sono posti delle domande. Per ora però ancora nessuna risposta.