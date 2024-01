Giulia De Lellis e il diario della gratitudine: «Non è facile trovare persone che ti guardino così nonostante tutto»

Giulia De Lellis ha compiuto da poco 28 anni e sui social ha postato le foto del suo compleanno e una serie di buoni propositi che vorrebbe realizzare, tra cui anche completare, ogni giorno, il suo diario della gratitudine. L'influencer ha pubblicato varie storie in cui spiega alle sue follower di che cosa si tratti. In realtà, il «metodo della gratitudine» è una tecnica adottata da tantissime persone che vogliono attrarre energia positiva nella propria vita.

Giulia De Lellis ha pubblicato, nel proprio profilo Instagram, una storia che ha attirato l'attenzione dei suoi fan. Si tratta di una nota del suo smartphone in cui scrive: «Diario della gratitudine... 16 gennaio. Oggi sono grata per la mia salute, mi sento bene e mi sento in forma! Sono grata per la mia meravigliosa famiglia (ho sentito poco fa le mie nipoti, sono la gioia!). Sono grata per le persone che ho accanto. I miei amici mi supportano in tutto, anche quando faccio o penso qualcosa che va oltre i loro valori, i loro pensieri. Non è facile trovare persone così, che non smettono di guardarti con quello sguardo lì nonostante tutto...». Giulia De Lellis, infatti, dopo avere compiuto 28 anni, ha spiegato di non potere desiderare nulla di più di ciò che ha perché le persone attorno a lei la rendono davvero felice.

Giulia De Lellis è una delle influencer italiane di maggiore successo.

Su Instagram, è seguita da quasi cinque milioni e mezzo di follower, alcuni di loro affezionatissimi: sono con lei da quando era a Uomini e Donne. Giulia ama condividere con i suoi fan tanti momenti della sua vita, l'amore, il lavoro e anche i dolori e ciò che più piace di lei è che, nel tempo, non è mai cambiata.