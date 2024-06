Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, amore al capolinea? Il dettaglio social

«Le mie relazioni durano meno di un correttore», aveva detto Giulia De Lellis in una recente intervista nel podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio X Moda” e quest'ultima relazione con Giano Del Bufalo non è stata da meno.

La relazione o frequentazione, che dir si voglia, che legava l'influencer e il fratello di Diana Del Bufalo sembrerebbe essere terminata proprio in questi giorni, proprio dopo l'intervista di Giulia a Repubblica dove confessava che tra i due non c'era (ancora) amore.

La mossa social

La fine della frequentazione non è stata ancora ufficializzata, ma d'altronde neanche l'inizio, quindi i fan non dovrebbero aspettarsi nulla.

Eppure continuano a cercare risposte, tanto che Giano Del Bufalo si è spazientito e ha risposto ad una follower con: «Sono amato da tante persone fortunatamente, lasciatemi stare per favore».

Tra quelle persone che lo amano però sembrerebbe non esserci Giulia De Lellis, che non è presente neanche nella lista dei suoi follower su Instagram e viceversa. I due, quindi, sembrerebbero essersi lasciati definitivamente, con tanto di unfollow che ufficializza tutto.

L'intervista della crisi

Giulia De Lellis, recentemente intervistata dal quotidiano Repubblica, ha aperto il suo cuore che, dopo la fine della relazione di 4 anni con Carlo Beretta, sembrava stesse ritrovando l'amore, ma non tutto è come appare: «Non è una storia d'amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me. In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io - ha concluso - Sono fuggita dalle relazione perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà spero di rendermene conto».

Parole dure che Giulia ha cercato di smorzare con una storia Instagram, invitando i suoi follower a non dedurre cose non vere da quell'intervista, ma se «verba volant, scripta manent» e Giano Del Bufalo potrebbe non aver apprezzato le parole dell'influencer.