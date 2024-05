Giulia De Lellis innamorata di Giano Del Bufalo, ma la famiglia di lui «non è felice della relazione»: l'indiscrezione

Tra Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis c'è grande passione. Una passione incontrollabile quella tra il mercante d'arte di "Cash or Trash - Chi offre di più", condotto da Paolo Conticini su il Nove e l'influencer. Una coppia nata da poco ma che fa già discutere.

La famiglia di lui

Soprattutto i genitori di lui, almeno secondo il settimanale Oggi. Sembra che dopo aver presentato la bella Giulia in famiglia qualche settimana fa ad un pranzo al mare, il fratello dell'attrice Diana Del Bufalo abbia ricevuto qualche dimostranza da parte dei suoi genitori non felicissimi insomma della sua nuova frequentazione.

Sicuramente non è la prima volta che Giulia non piace alla mamma del proprio fidanzato. Un caso simile le era già successo ai tempi in cui frequentava l'ereditiere Carlo Beretta. «In passato - scrive il settimanale diretto da Carlo Verdelli - l'influente Umberta Gnutti Beretta, madre di Carlo, aveva cercato in tutti i modi di allontanare il suo unico figlio da Giulia». E ora come detto pare che anche i genitori di Giano "abbiano intenzione di ostacolare questa relazione". La domanda a questo punto sorge spontanea: Giano ascolterà mamma e papà o farà di testa sua?