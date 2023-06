Giulia De Lellis e il post psicologo: «Vado in analisi per stare bene dopo dei traumi che non conoscete»

Giulia De Lellis si è aperta con i suoi follower su Instagram in merito alle sensazioni provate post psicologo. L'influencer ex corteggiatrice di Uomini e donne ha condiviso con i suoi fan un momento molto delicato per chiunque vada in analisi. Dopo ogni seduta, infatti, le sensazioni sono diverse e ancora di più lo sono per ognuno, ma il termine con cui Giulia De Lellis riesce a definirsi nel suo personale momento dopo la seduta dallo psicologo è «Destrutturata».

«Come faccio a descrivere la sensazione? - chiede Giulia De Lellis ai suoi follower -.

Forse basterebbe vedere il mio vibes prima e dopo lo psicologo. Guardando le stories di adesso e confrontandole con quelle che ho pubblicato prima si nota la differenza».

«Alcuni mi chiedono perché vado in analisi - continua l'influencer - Ci vado perché voglio vivere bene e star bene. Ci sono giorni sì e giorni no per tutti, ma non mi riferisco a quello. Ci sono stati dei traumi. Alcuni li conoscete e altri no. Vado in analisi per cercare quel benessere che ogni tanto perdo».

Destrutturata è il termine che meglio descriverebbe la sua sensazione personale, ma si affida anche ai suoi follower per sapere se vanno in analisi e quale sia la sensazione che invece loro provano. Tantissime le risposte e i messaggi di supporto all'influencer, mentre, nel suo personale momento post psicologo si rilassa un po' in più a fissare il tramonto di Milano.