Giulia Salemi difende ClioMakeUp: «Il mondo del web è tossico, ormai è difficile prendere una posizione»

Giulia Salemi ha preso le difese della make up artist, ClioMakeUp che nei giorni scorsi si è sfogata con un video sui social in cui racconta il suo stato d'animo ogni volta che entra in contatto con il mondo del web e con le persone che ne fanno parte. Giulia Salemi ha parlato di questo tema durante la diretta radio di R101, stazione radiofonica nella quale l'ex gieffina è speaker. Giulia ha detto: «Capisco molto bene quello che ha detto Clio e anche le sue sensazioni. Al giorno d'oggi non si può più dire nulla senza essere attaccati».

Nei giorni scorsi Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, ha parlato sui social di quanto sia cambiato il mondo del web e delle influencer in questi anni. La make up artist ha cominciato a pubblicare video su YouTube nel 2008 e nel 2017 ha creato il suo marchio di cosmetici. Clio in lacrime ha detto: «Quello che ho visto negli ultimi anni, me ne rendo sempre più conto ma ho cercato di nasconderlo innanzitutto a me stessa - dice sconfortata - è non posso più essere la Clio di prima, perché il mondo del beauty sul web è diventato un mondo un po' di paura. Soprattutto per persone con il mio carattere e il mio modo di fare. In Italia la competizione non è sana, anzi è mirata a uccidere gli altri brand. Quando esci con un prodotto nuovo, parte subito il confronto con quello che fanno gli altri, e il confronto va bene, ma poi arriva il massacro».

Giulia Salemi in radio ha preso le difese di Clio e ha ripostato nelle proprie storie lo spezzone di trasmissione radiofonica in cui parla della truccatrice. Giulia ha scritto: «Ci tengo che lo guardiate tutto perché rappresenta esattamente il mio pensiero in un momento storico dove lottiamo per la liberta di espressione quando in realtà mai come in questi anni risulta davvero complicato prendere posizioni».