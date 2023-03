Giulia Salemi sta male: «Da due giorni non ce la faccio più»

Giulia Salemi poche ore fa ha pubblicato una storia Instagram in cui comunica ai suoi follower di non essere al massimo della forma. L'influencer in questo ultimo periodo ha lavorato sodo perché si è divisa tra radio e televisione: per lei la settimana di Sanremo è stato un tour de force e solo ora si sta riposando. Giulia Salemi è l'opinionista social del GfVip ed è molto amata dal pubblico del reality show.

Nell'ultima storia Instagram che Giulia Salemi ha postato sul proprio profilo, ha scritto: «È tornata la mia emicrania da due giorni», e l'influencer si mostra con occhiali da sole scuri e un viso che trasmette la sua sofferenza. Per Giulia questo è un periodo molto fitto di impegni e forse, proprio per questo, il suo fisico ne sta risentendo. Inoltre, l'influencer è spesso in diverse città: per lavoro è costretta a prendere più treni alla settimana tanto che alcuni giorni fa, aveva rivolto un appello scherzoso a Trenitalia chiedendo alla compagnia ferroviaria una carrozza riservata solo a lei.

Giulia Salemi ha vissuto un periodo un po' teso anche con il fidanzato Pierpaolo Pretelli: proprio il giorno prima di San Valentino aveva dichiarato (in diretta al Grande Fratello Vip), che lei e il compagno si erano presi alcuni giorni di pausa per capire che direzione stesse prendendo la propria storia. La crisi comunque, come testimoniano le foto su Instagram, è ormai un ricordo passato.