Giulia Salemi, il suo tour de force: «Dal Gf vip a Sanremo è un attimo». E documenta tutto su Instagram

Giulia Salemi in questi giorni sta correndo da una parte all'altra d'Italia: l'influencer infatti, sarà a Roma per il Gf vip ma anche a Sanremo per il Festival. Giulia infatti, è l'opinionista social del programma condotto da Alfonso Signorini e la speaker di R101 presente all'Ariston per intervistare tutti i cantanti che saliranno sul palco del teatro. L'influencer sta tenendo aggiornati i suoi follower tramite le storie su Instagram.

Giulia Salemi esausta: «Vi faccio un recap della mia settimana infernale»

Giulia Salemi disperata: «Pronta per Sanremo ma la valigia... esplode»

Giulia Salemi prove generali per Sanremo: l'influencer al "collaudo" outfit

Le storie Instagram di Giulia Salemi

Nelle sue ultime storie Instagram, Giulia Salemi mostra i suoi vari spostamenti: da Roma a Sanremo tra prove di conduzione e fitting per i vari abiti che dovrà indossare in occasione del Festival. L'influencer è partita domenica 5 febbraio da Milano alla volta di Sanremo dove si è collegata con R101. Su Instagram ha poi postato una storia in cui diceva di essere all'aeroporto di Nizza in partenza per Roma dove la aspettava lo studio del Gf vip. Oggi, martedì 7 febbraio ha postato un video in cui stava per prendere un volo per tornare in Liguria.

La felicità di Giulia Salemi

Nonostante i tanti spostamenti, Giulia Salemi ha voluto specificare di essere molto felice di come stia andando questo periodo lavorativo e di sperare il meglio per il suo futuro.