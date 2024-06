Giulia Salemi: «Mia mamma ha adottato una bambina, mi sono pentita di non averle dato amore. Ecco la cosa che mi ha fatto più male»

Giulia Salemi, 31 anni, influencer di Piacenza italo persiana, non ha paura di raccontare la sua storia con naturalezza nel salotto del suo podcast Non lo faccio solo x moda. Nessuna traccia di presunzione in quello che dice durante la sua intervista, ma solo l'umiltà di un racconto della sua infanzia, segnata da grandi difficoltà familiari.

Le parole di Giulia Salemi

«La cosa che mi ha fatto più male è stata la separazione dei miei genitori - ha raccontato Giulia Salemi al suo podcast Non lo faccio x moda -.

Se non avessero fatto una guerra legale dovi mi hanno buttato in mezzo, non avrei avuto il coraggio di mollare la città senza soldi, garanzia e niente. Andavo alla ricerca di me stessa. Un'altra persona che ho perso nella mia infanzia era Nausicaa. Mia mamma, quando ero piccola, l'aveva adottata da una sua amica che non poteva mantenerla e il papà non l'aveva riconosciuta. E mia mamma le disse: Te la tengo io».

L'influencer ha poi spiegato nel dettaglio: «Io avevo 5 anni e fino ai 12 è stata una sorellina per me. Soffrivo già per tante cose, i miei genitori non sono stati i migliori. All'inizio, vedere mia mamma che dava sempre affetto a lei non mi faceva stare bene. Quindi io inizialmente non l'ho vissuta benissimo. Quando le mamme litigarono e la mamma la riprese, io non la vidi per dieci anni. E per me è rimasta una ferita e mi sono pentita di non averle dato amore e affetto, di essere stata gelosa delle sue attenzioni. Senza contare che un paio di mesi sono anche tornata in Iran perché mamma e papà avevano litigato. Da bambina ero sballottata, era pesante».

Il rapporto con Pierpaolo Pretelli

Oggi l'influencer ha trovato la sua stabilità soprattutto grazie al fidanzato Pierpaolo Pretelli, insieme da tre anni. Non sono mancati durante la relazione alcune situazioni difficili da gestire a causa della gelosia di Pierpaolo. «Ci sono stati momenti difficili perché la convivenza ti porta ad affrontare differenze caratteriali - ha raccontato Giulia Salemi - Io mi reputo una brava ragazza, molto seria, nonostante questo il problema con lui era la gelosia. Lui era molto geloso e mi portava a stranirmi, piangere. Di conseguenza mi comportavo da ferita e ferivo con le parole. Si innesca un meccanismo sbagliato e contorto dove le parole generano parole cattive e finisce a chi ferisce di più. Quando si lavora tanto si ha anche poco tempo da dedicarsi e il rapporto diventa nervoso. Però fortunatamente sembra che abbiano trovato il nostro equilibrio. Ora siamo in un momento molto sereno, più maturi e pronti anche a fare un passo indietro».

L'influencer ha raccontato senza troppi veli di aver vissuto l'argomento se**o come un tabù. «Il se**o? Mia mamma mi ha trasmesso questa cosa che è sacro e si fa solo quando tu ami il partner e lui ama te. Ho avuto tre relazioni interessanti a Piacenza e ho applicato il metodo Fariba dove ha funzionato. Il problema è che a Milano il metodo si è schiantato con una realtà diversa perché vedevo che io uscivo con i ragazzi, loro ci provavano ma io mi irrigidivo. A Milano il se**o non è secondario, infatti non ci provava nessuno con me. Santo Pierpaolo che mi ha fatto diventare donna».