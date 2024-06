Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, l'amore ha vinto: «Eravamo in crisi, non ci capivamo più. Ora sono pronta a diventare mamma»

Crisi superata. Per fortuna. Tra Giulia Salemi e il suo Pierpaolo Pretelli è tornato l'amore, la luce dopo un periodo di buio. Un amore sbocciato tre anni fa, dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Un amore fatto di alti e bassi.

E Giulia non si nasconde. «Abbiamo attraversato una profonda crisi, del resto si sa, in una relazione ci sono sempre tre fasi: l’entusiasmo iniziale, lo stazionamento che permette di mettere le basi per quello che sarà, e la crisi. Noi abbiamo affrontato quest’ultima».

Ma cosa è successo tra Giulia e Pierpaolo? Lo racconta ancora lei: «A un tratto non ci siamo capiti.

Quando non ti senti realizzato e gratificato è facile riversare il nervosismo e la frustrazione sulla persona che hai accanto e per questo a un certo punto ci siamo chiesti come fare per risolvere i nostri problemi. Avevamo due strade: uscirne vincenti o sconfitti».

È stata la loro vittoria. La più più grande. Ma come ci sono riusciti? Parlandosi. «Abbiamo capito che se c’era qualcosa che non andava occorreva dirlo subito e chiedere scusa. In passato d’altronde ci era capitato di accumulare tanto stress e di risponderci male, e questo ci aveva portato a soffrire. Così, a piccoli passi, la crisi si è allontanata».

Una storia vissuta a cento all'ora. Fin dall'inizio. Quando si sono conosciuti all'interno della trasmissione di Alfonso Signorini, Giulia uscita da una storiella con il campione di SuperBike Andrea Iannone, mentre Pierpaolo stava ancora soffrendo per la fine del suo legame con Ariadna Romero, la mamma di suo figlio Leonardo, che all’epoca aveva appena quattro anni.

Ora ci sono solo loro due. «Ora ci siamo ripromessi di non sfogare più quello che non va nella nostra vita nell’altro: se sbagliamo ci chiediamo scusa, ci abbracciamo e ripartiamo da lì. Ho capito che ho proprio bisogno di Pierpaolo, del resto lui riesce a colmare quel vuoto, quella mia mancanza d’amore che avevo quando ero piccola».

Un'infanzia difficile dovuta alla separazione dei suoi genitori. Una separazione non semplice. Proprio per niente. Ma «grazie a Pierpaolo sono cresciuta come donna, ora mi sento più grande, più matura. E quindi anche pronta a diventare mamma, pronta a mettere al mondo un figlio. Quando sarà il momento giusto succederà e sarò la persona più felice al mondo».