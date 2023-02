Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: lui rompe il silenzio sui social. Cosa ha detto

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno attraversando una crisi di coppia. Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, l'opinionista social ha rivelato di essere in crisi con il fidanzato.

Giulia Salemi ha confermato così (con la voce rotta dal pianto) le voci di rumors. Dopo la diretta anche Pierpaolo Pretelli ha detto la sua attraverso i suoi canali social.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Lui replica in diretta, poi posta una story: ma cosa vuole dire?

Pierpaolo Pretelli, il tweet dopo la conferma

Pierpaolo Pretelli ha pubblicato un tweet sul suo profilo ufficiale esprimendosi sulla vicenda e chiedendo ai fan anche un po' di rispetto e silenzio, non entrando tuttavia nei dettagli: «Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo, ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia, senza pressioni», queste la parole del modello nel cinguettio che conferma la crisi con Giulia Salemi.

Proprio durante la puntata del Gf Vip il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto a Giulia Salemi: «Allora Giulia sei pronta per questo San Valentino?», alla domanda, l'influencer ha risposto: «Alfonso devo essere sincera, io Pierpaolo non stiamo attraversando un bel momento e non è perché non ci sia amore o terze persone in mezzo, è perché stiamo cercando di capire quali strade potremmo prendere. Io spero non siano separate. Anche se sembra paradossale passeremo questo San Valentino separati».