Giulia Salemi e il ritocchino: «Ora scoprirò come vivono le Kardashian»

Giulia Salemi è molto attiva sui propri profili social. L'influencer si diverte a tenere informati i propri follower su ciò che fa durante il giorno e sulle sue mille attività, come ad esempio rifarsi le unghie. Giulia Salemi è molto amata dal pubblico sui social ma anche dai telespettatori che hanno imparato a conoscerla durante le puntate del Grande Fratello Vip dove è l'opinionista social.

Nelle sue ultime storie Instagram, Giulia Salemi ha postato un video in cui mostra le sue nuove unghie che hanno una forma a mandorla e sono molto lunghe, il colore è un rosa pallido. L'influencer quindi scrive: «Le ho sempre volute provare, ora scoprirò come vivono le Kardashian con queste unghie. Lo so che sono lunghissime ma non mi interessa, va bene? Ormai le ho fatte e me le tengo».

Giulia Salemi, nails a parte, anche quando era una concorrente del GfVip ha sempre detto di avere un debole per lo stile e il modo di vestire delle sorelle Kardashian, in particolare è una fan di Kim.

Giulia Salemi, oltre ad avere molte soddisfazioni lavorative, è davvero felice anche nella sua vita privata. L'influencer fa coppia fissa ormai da due anni con Pierpaolo Pretelli e, dopo la crisi di alcuni mesi fa, adesso è ritornato il sereno tra i due.