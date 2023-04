Giulia Salemi, la dedica di Stefano Corti: «So che entrambi rimarremo nei pensieri l'una dell'altro»

Giulia Salemi ha festeggiato i suoi 30 anni organizzando una festa con tutti i suoi amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra gli invitati c'erano anche Stefano Corti e Bianca Atzei che si sono goduti insieme il compleanno dell'influencer. Stefano ha poi postato sul proprio profilo Instagram una storia in compagnia di Giulia alla quale ha dedicata delle dolci parole.

Alcuni anni fa, Stefano Corti e Giulia Salemi hanno lavorato insieme nel programma televisivo Ridiculousness (una raccolta di clip virali divertenti) e proprio in quel frangente sono diventati amici. La dedica di Stefano recita: «Abbiamo avuto la fortuna di lavorare insieme per due anni a Ridiculousness! So che entrambi rimarremo nel pensiero dell'altro come una delle prime persone con le quali abbiamo intrapreso questa avventura! Ti voglio bene, tanti auguri» con l'hashtag 30. All'epoca lo show (era il 2012), riscosse un discreto successo e fece conoscere Giulia Salemi, al pubblico del piccolo schermo.

Alla festa di compleanno di Giulia Salemi era presente anche la compagna di Stefano Corti, ovvero la cantante Bianca Atzei. La coppia ha documentato i vari momenti del party ed ha poi ripostato tutto sui rispettivi canali social.